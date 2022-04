Kulturzug wraca na tory. Już wkrótce pojedziemy do Berlina pociągiem-sceną Nadia Szagdaj

- Cieszymy się, że pociąg do kultury będzie przestrzenią kultury i sztuki, miejscem spotkań i rozmów - mówi Ewa Stróżczyńska-Wille, jedna z organizatorek przedsięwzięcia. Marcin Walków

Tuż przed świętami, 15 kwietnia na tory wyjedzie po pandemicznej przerwie "Kulturzug - Pociąg do Kultury". Podróż z Wrocławia do Berlina lub Z Berlina do Wrocławia będzie nas kosztować 20 euro. Na pokładzie podróżować będą literaci, muzycy czy aktorzy.