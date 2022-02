Kultowe przejście podziemne na ul. Świdnickiej we Wrocławiu. Tak wyglądało przed laty... [ZDJĘCIA] Robert Migdał

Przejście podziemne pod trasą W-Z (na ulicy Świdnickiej, między Operą Wrocławską, a Rynkiem), to jedno z najbardziej znanych miejsc we Wrocławiu. Powstało w kwietniu 1974 roku. Wielu z nas kojarzy się z ulicznym handlem, zapachem (dla innych smrodem) sprzedawanego tam kiedyś jedzenia, ulicznymi grajkami, którzy zbierali kasę do kapelusza ("koncertował" tu Maciej Maleńczuk) i protestami Pomarańczowej Alternatywy (dlatego przy przejściu stoi pomnik krasnala). No i z szalenie niewygodnymi schodami. Tak było kiedyś - dziś przejście przebudowano, rządzi tam kultura i sztuka, a wrocławianie mają wybór - mogą przejść przez ulicę górą, po pasach. Zobaczcie archiwalne zdjęcia przejścia oraz wizualizacje, jakie były plany, co do jego wyglądu w przyszłości.