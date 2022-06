Kultowe miejsca lat 90. we Wrocławiu. Tu się ubieraliśmy, bywaliśmy i bawiliśmy. Pamiętacie? [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

W latach 90. XX wieku we Wrocławiu było dużo więcej targowisk i dużo mniej galerii handlowych niż dziś. 30 lat temu te miejsca były modne i znane, a dla niektórych wręcz kultowe. Część z nich przetrwała do dziś, inne zniknęły z mapy Wrocławia, albo lata świetności mają już dawno za sobą. Gdyby zapytać o nie dwudziestolatków z pewnością większość w ogóle nie wiedziałaby, o czym mówimy. A Wy je pamiętacie? Zobaczcie modne miejsca we Wrocławiu sprzed lat na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

fot. archiwum Polska Press