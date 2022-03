Kultowe kluby i dyskoteki - tu przed laty bawił się cały Wrocław! [ZDJĘCIA, ADRESY]

Gdzie bawili się wrocławianie 10, 20, 30 lat temu? W dyskotekach i klubach, które w piątkowe i sobotnie wieczory pękały w szwach. Wiele tych miejsc już nie istnieje, ale my pamiętamy szalone imprezy w WZ, dyskoteki w Bravo czy koncerty w Alibi. Przypomnijmy sobie klimat tych miejsc, muzykę i taniec do białego rana. Oto kultowe, nieistniejące już kluby, puby i dyskoteki we Wrocławiu. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z dawnych wrocławskich klubów na kolejnych zdjęciach. Możecie na nie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów na smartfonie >>>