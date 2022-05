Kulisy wrocławskiego koncertu Kings of Leon - zespół wystąpi już w czerwcu!

Wśród największych rockowych kapel zdecydowanie łatwiej odnaleźć taką, której wygórowane kaprysy przyprawiają o zawrót głowy niż odwrotnie. Szalone imprezy, strumienie alkoholu, zadziwiające zachcianki - to wszystko chleb powszedni rockmanów. Dlatego tym bardziej “Kingsi” zadziwiają swoją prostotą - przyjeżdżając na koncert we Wrocławiu, mają naprawdę niewielkie wymagania. Regionalne piwa rzemieślnicze czy świeże wypieki z lokalnej piekarni to najbardziej wygórowane z nich!

Burzliwe początki

Nie zawsze tak było! Chłopaki z Kings of Leon na początku swojej kariery także należeli do grona muzyków, którzy zachłysnęli się szalonym, rockowym stylem życia.