Kulinarne inspiracje z Kauflandem. Zapisz się na newsletter i otrzymaj darmowego e-booka z przepisami.

Jedzenie to…?

Kaufland w swojej tegorocznej kampanii chce udowodnić, że pod pojęciem jedzenia często kryje się głębszy sens. Sieć przekonuje, że jedzenie nie ogranicza się tylko do żywności i jej spożywania, ale jest elementem kultury i stylu życia ludzi na całym świecie. W ramach odsłony akcji „Jedzenie to… odkrywanie” Kaufland wraz z dwoma miłośnikami podróżowania, dobrej kuchni oraz znawcami streetfoodu: Alexem Wahim i Olafem Deharde wyruszył w podróż po dziewięciu krajach świata, by wspólnie odkrywać lokalne przysmaki. Wyniki tych podróży można śledzić na interaktywnej mapie dostępnej na www.kaufland.pl/odkrywanie, na której dostępne są już ciekawostki dotyczące kulinarnych zwyczajów Francji, Grecji i Meksyku.

Skończ z poranną rutyną

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, który zapewnia nam energię potrzebną na cały poranek. Często jednak brakuje nam pomysłu i ograniczamy się do zwykłej kanapki czy płatków na mleku. Sieć Kaufland udowadnia, że śniadanie nie musi być nudne. Wiosenne muffinki serowe z twarożkiem, spring rolls z kiełkami, smaczne owocowe smoothie, czy szpinakowe gniazdka z jajkiem - to tylko kilka propozycji dostępnych w nowym e-booku „Śniadania i przekąski. Na dobry tydzień”. Smaczne i szybkie w przygotowaniu, odpowiednie dla dzieci i dorosłych, a co więcej – łatwo można je spakować i zabrać ze sobą do pracy lub szkoły. Oprócz samych przepisów w e-booku znajdują się także propozycje różnych modyfikacji oraz triki, które usprawnią przygotowanie posiłków.

Smacznie z newsletterem

Jak otrzymać e-booka z przepisami? To proste. Wystarczy zapisać się na newsletter sieci Kaufland. Wszyscy jego użytkownicy otrzymają darmowego e-booka z przepisami na śniadania i przekąski. Co więcej, mogą także liczyć na kolejne wydania e-booków, w których dostępne będą również autorskie przepisy Beaty Śniechowskiej. Już niedługo dostępna będzie druga część cyklu z pomysłami na obiady i kolacje.

Newsletter to także doskonały sposób, aby nie przegapić żadnej promocji dostępnej w sieci, mieć dostęp do aktualnej gazetki reklamowej, a także uzyskać informacje o różnych konkursach.

Ponad 500 przepisów na wyciągnięcie ręki!

Na wszystkich miłośników gotowania już teraz w zakładce www.kaufland.pl/przepisy czeka ponad 500 niesamowitych przepisów, które pozwolą zamienić każdy posiłek w prawdziwą ucztę dla podniebienia. Zachęcamy także do odwiedzenia działu „Przepis na dobry tydzień”, w którym znajdują ciekawe pomysły na dania w wykonaniu Beaty Śniechowskiej. Beata gotuje z Kauflandem również na żywo. Już dwa razy stanęła za blatem Kuchni Kauflandu i przygotowywała pyszne potrawy z naszymi fanami na naszym profilu Facebook. Lubisz mieć wybór? W takim razie koniecznie zobacz interaktywne filmy z przepisami, w których to Ty zdecydujesz jakich składników użyje Beata.

Życzymy pysznej zabawy!