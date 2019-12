Ktoś oskórował kota. Zwierzakowi nikt nie chciał pomóc

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu. Inspektorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt otrzymali zgłoszenie o kocie, który został częściowo oskórowany. Odnalazł go mieszkaniec, pan Dawid, który opiekował się zwierzęciem do czasu przyjazdu służb. A do przejechania mieli 120 kilometrów.

-Policja była bezradna, lekarz weterynarii, mający podpisaną umowę z gminą, nie odbierał, a dodzwonienie się do lokalnego schroniska graniczyło z cudem - czytamy na stronie Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.

Cierpiący kot został przewieziony do kliniki weterynaryjnej, gdzie jest leczony. Inspektorzy proszą o wsparcie finansowe na jego leczenie.

Zrobić to można, wpłacając środki na poniższy numer konta.

mBank S.A. 49 1140 2004 0000 3802 7654 3761

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt

ul. Przechodnia 4A

58-560 Jelenia Góra

w tytule: uratowany w święta

PayPal sekretariat@dolnoslaski-ioz.pl