Ktoś oskórował kota. Zwierzak nie żyje [DRASTYCZNE ZDJĘCIA]

Obrażenia ciała były na tyle rozległe, że kocurkowi nie dało się w żaden sposób pomóc. Znaczny ubytek skóry na łapie, w obrębie grzbietu, na penisie i mosznej, połamana miednica, niedowład pęcherza i dolnej części przewodu pokarmowego, a także znaczna anemia powodowały u tego zwierzęcia ogromny ból.

-Podawane mu morfinopochodne środki nie były w stanie go złagodzić. Konsuloum pięciu lekarzy podjęło późnym popołudniem decyzję o skróceniu jego cierpienia... Jesteśmy załamani naszą porażką, ale zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Możemy tylko przeprosić to stworzenie za krzywdy, które spotkały go ze strony człowieka - czytamy na stronie Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.

Przypomnijmy, że do znalezienia kota doszło w czwartek po południu. Inspektorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt otrzymali zgłoszenie o kocie, który został częściowo oskórowany. Odnalazł go mieszkaniec, pan Dawid, który opiekował się zwierzęciem do czasu przyjazdu służb. A do przejechania mieli 120 kilometrów. Inspektorzy z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt rozpoczęli nawet zbiórkę na jego ratowanie.