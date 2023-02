Które leki będą tańsze, a które podrożeją od 1 marca? Nowa lista leków refundowanych. Zmiany w leczeniu raka piersi, płuca i prostaty

Nowa lista leków refundowanych od 1 marca 2023 r.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano właśnie najnowsze obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Nowa lista będzie obowiązywać od 1 marca. Do obecnego wykazu zostały dodane 92 produkty bądź nowe wskazania , w porównaniu do poprzedniego wykazu.

Refundacja nowych terapii onkologicznych i innych

To może być najlepszy rok dla refundacji, czyli najlepszy rok dla pacjentów. W niecałe 2 miesiące wprowadziliśmy do finansowania z budżetu aż 42 terapie. Naszą szczególną troską są choroby onkologiczne i tzw. schorzenia rzadkie – napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Cukrzyca to choroba metaboliczna, która jest plagą naszych czasów. Na świecie choruje na nią już ponad 440 mln ludzi. W Polsce na cukrzycę chorują ok. 3 mln osób. Wiele z nich nie jest świadomych…

Te leki na cukrzycę będą droższe

Toujeo (Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml, 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml) – który obecnie kosztuje 207,20 zł, będzie droższy o 41,31 zł ,

(Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml, 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml) – który obecnie kosztuje 207,20 zł, będzie , Abasaglar (Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 10 wkł. po 3 ml) – w obecnej cenie 91,78 zdrożeje o 27,54 zł.

Do tej pory przez wiele lat refundowany był inny lek na cukrzycę Tresiba. Jednak jego producent nie złożył wniosku o przedłużenie refundacji i w związku z tym od 1 stycznia 2023 r. nie jest on już refundowany. Dlatego Ministerstwo Zdrowia musiało zastąpić ten lek innymi, które są jednak droższe. Lek Tresiba nadal jest dostępny, a producent w każdej chwili może złożyć wniosek o objęcie go refundacją, dzięki czemu znów będzie on tańszy dla pacjentów z cukrzycą.