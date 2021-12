Kto wygrał MasterChefa w Polsce? Oto zwycięzcy wszystkich edycji. Kim są i jak potoczyły się ich losy po programie?

„MasterChef” to program, który dostarcza widzom wielu emocji, potrafi zainspirować do gotowania i poszukiwania nowych smaków. Uczestnicy poszczególnych konkurencji nie narzekają na brak adrenaliny i z wielu zadań wychodzą obronną ręką. Zwycięzcy programu mogą z dumą dzierżyć w dłoni upragnioną statuetkę z tytułem MasterChefa i cieszyć się nagrodą w wysokości 100 tysięcy złotych oraz kontraktem na wydanie autorskiej książki kucharskiej. Dla wielu z nich „MasterChef” stał się początkiem kulinarnej i medialnej kariery.

„MasterChef” – zwycięzcy programu

1. edycja „MasterChefa”: Barbara Ritz

Pierwszą edycję wygrała Barbara Ritz, która na co dzień mieszkała wówczas w Niemczech. Po programie wydała dwie książki „MasterChef. Przepisy Basi Ritz" oraz "Dom pełen smaku". Dziś kursuje pomiędzy Kolonią a rodzinnym Gdańskiem, gdzie prowadzi restaurację Ritz. Jej menu wciąż się zmienia, ze względu na sezonowe produkty. Co ciekawe, sama szefowa kuchni, pytana o ukochane danie, odpowiada, że jest to "świeżo wypieczony chleb na zakwasie z bardzo ciemną skórką, dobrą skórką i dojrzałym żółtym serem. Do tego pomidory i sól morska". Barbara Ritz przez wiele lat prowadziła też bloga Kulinarna Mekka.