Wrocławskie wydawnictwo Książkowe Klimaty powstało w 2013 roku. Publikuje głównie współczesną prozę europejską, choć nie pomija twórczości rodzimych autorów. Od dziś do niedzieli będzie można odwiedzić stoisko Klimatów (nr 16) na Wrocławskich Targach Dobrych Książek w Hali Stulecia i poznać interesującą, choć nie dość u nas znaną literaturę m.in. z Czech, Słowacji, Rumunii czy krajów bałkańskich. Wydawnictwo będzie gościć równocześnie na Śląskich Targach Książki w dniach 6–8 grudnia.

Spotkanie z autorem

Nowości wydawnicze na Targach

W czerwcu tego rokusięgnęły po twórczość wrocławskiego pisarza, Maćka Bielawskiego, laureata konkursu zorganizowanego w ramach 13. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Autor pojawi się na stoisku wydawnictwa w sobotę o godz. 15.00 i będzie podpisywał zbiór, entuzjastycznie przyjęty przez krytykę.Najnowsze tytuły, które wydawnictwo zaprezentuje podczas targów, to m.in. dwie słowackie książki. Pierwszą z nich jestPetra Pišťanka w tłumaczeniu Olgi Stawińskiej, kultowa powieść gangsterska z lat 90., będąca gorzko-śmieszną satyrą na czasy wczesnego kapitalizmu. Druga tow przekładzie Miłosza Waligórskiego – reportaż uznanego słowackiego fotoreportera Andreja Bána. W obu tych książkach polski czytelnik odnajdzie wiele miejsc wspólnych z naszymi realiami czy naszą historią.Kolejną nowościąjest baskijska powieść pt.Bernarda Atxagi, przetłumaczona przez Katarzynę Sosnowską. Sensacyjna fabuła książki to tylko pretekst do przedstawienia bolesnej historii Basków, walki w szeregach ETA oraz refleksji o niemożności zerwania z własną przeszłością.