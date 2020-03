Ksiądz z Wałbrzycha wyrusza na epidemiczną kolędę! Będzie chodził od balkonu do balkonu

Ksiądz Witold Baczyński nagrał nawet filmik, który zamieścił w sieci i w którym tłumaczy, jak ta epidemiczna kolęda ma wyglądać. I dlaczego zdecydował się na taki krok. Ksiądz Baczyński wyruszy w teren w niedzielę, będzie go słychać, bo zabierze ze sobą mikrofon. A do parafian apeluje, by wyszli na balkon lub do okna - Zainspirował mnie Pan Jezus! Wystarczy tylko jedna hostia - mówi ks. Witold. Podejdźcie do okna pomachajcie, uzyskacie błogosławieństwo najświętszym sakramentem. Powiadomcie sąsiadów!

- W niedzielę wyruszę o godzinie 14.00, zakończę o 17.00 - zacznę od ulicy Dunikowskiego. Bardzo chcę Was zobaczyć - apeluje ksiądz!

Szczegóły w filmiku