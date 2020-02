Ksiądz wielokrotnie gwałcił Arka. Gdzie byli wtedy biskupi?! Będzie wyrok ws. odszkodowania dla ofiary ks. pedofila Pawła K.

Tylko że ci, którzy zaangażowali się w pomoc ofiarom, mówią krótko: to zwykłe mydlenie oczu. Niby Kościół hierarchiczny w liście opublikowanym po premierze filmu braci Sekielskich „Tylko nie mówi nikomu” przeprosił, ale czy ma poczucie winy? Żaden z polskich biskupów nie ustąpił z zajmowanego stanowiska. Do dziś w Kościele hierarchicznym dominuje przekonanie, wyrażane również ustami prymasa Wojciecha Polaka, że winę ponosi wyłącznie ksiądz pedofil, ale nie biskupi, którzy ukrywali go lub przenosili z parafii na parafię i z diecezji do diecezji. Jakby nigdy nie było listu apostolskiego Motu Proprio papieża Franciszka „Jak kochająca matka” o postępowaniu Kościoła w przestępstwach związanych z wykorzystywaniem dzieci.

Papież napisał, że biskup diecezjalny, który ponosi odpowiedzialność za wspólnotę wiernych, może być w sposób prawny usunięty ze swojego stanowiska „jeśli wskutek zaniedbania dokonał lub zaniechał czynów, które wyrządziły poważne krzywdy innym, czy to osobom fizycznym czy całej wspólnocie. Może to być krzywda fizyczna, moralna, duchowa lub majątkowa.” Biskupi we Wrocławiu i w Bydgoszczy, decydując o przenoszeniu księdza pedofila z diecezji do diecezji, swoimi decyzjami przyczynili się do molestowania kolejnych dzieci, co wywołało wściekłość i zgorszenie wiernych. I co z tego?

Kościelne młyny

Paweł K., były już ksiądz pedofil, odbywa karę siedmiu lat więzienia. Dwukrotnie prosił prezydenta o ułaskawienie. Bezskutecznie.

Nigdy nie przyznał się do winy, nie podjął w więzieniu terapii, dlatego, jak napisał wrocławski dodatek do „Gazety Wyborczej”, Paweł K. po odbyciu kary więzienia może trafić do ośrodka dla bestii w Gostyninie. Skoro w ciągu kapłańskiego życia molestował i gwałcił dzieci, to dlaczego miałby z tego zrezygnować po wyjściu na wolność? Co prawda księdzem już nie jest, ale dodajmy, nikt jakoś nie spieszył się z wydaleniem go ze stanu kapłańskiego. Został wyrzucony dopiero tuż przed premierą filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” (2019 r.), który opowiada m.in. historię molestowanego i gwałconego chłopaka z Bydgoszczy.