Ksiądz-pedofil z filmu Sekielskich "jest wzorowym więźniem, wygrywa konkursy literackie". Chce wcześniej wyjść na wolność...

Ksiądz – przypomnijmy – został zatrzymany w 2012 roku po tym jak obsługa Hotelu Wrocław Obsługa Hotelu Wrocław zainteresowała się mężczyzną z trzynastolatkiem, którzy zameldowali się na kilka dni. Sprawa wydawała im się podejrzana, więc dyrekcja hotelu zawiadomiła policję. Trzy lata później usłyszał wyrok. Podczas procesu biegli uznali, że ksiądz Paweł K. to homoseksualista i pedofil interesujący się młodymi chłopcami, nieporadnymi, niedoświadczonymi.

Siedmioletnia kara kończy mu się we wrześniu przyszłego roku. - Jest wzorowym więźniem, wygrywa konkursy literackie – opowiada nam osoba znająca szczegóły sprawy. Problem w tym, że biegli orzekli u niego „zaburzenia preferencji seksualnych”. Nie wiadomo czy w ogóle wyjdzie na wolność. Nawet po zakończeniu kary.

W kontekście byłego księdza jeden z naszych rozmówców wspomina słynny ośrodek w Gostyninie stworzony dla osób, które kończą karę więzienia a nadal są zagrożeniem dla społeczeństwa. Stworzono go gdy karę za mord na tle seksualnym kończył słynny Mariusz Trynkiewicz. Żeby były katolicki duchowny trafił w takie miejsce decyzję musiałby wydać sądy cywilny a wniosek złożyć dyrekcja więzienia. Na razie takiego wniosku nie ma. Jest za to prośba samego skazanego o przedterminowe zwolnienie z reszty kary.

- Skala krzywd, jakich doznali chłopcy wykorzystywani przez księdza K. może nie być zrozumiała dla tych, którzy nie uczestniczyli w procesie ([został utajniony – M.R.] i nie słuchali ich zeznań. To nie złamanie kości czy siniaki. To rany osobowości, z którymi trzeba żyć latami – tak mówił o oskarżonym sędzia Maciej Skórniak uzasadniając wyrok skazujący. Swoje ofiary – jak mówił sędzia - „oplatał pajęczą siecią”. Sobie wyznaczał rolę inicjatora i deprawatora. W trakcie odsiadywania wyroku Paweł K. został wydalony z duchowieństwa. dziś jest osobą świecką.

Często mówi się o „zwolnieniu za dobre sprawowanie”, ale to nie do końca prawda. Sąd ocenia nie tylko zachowanie w więzieniu ale też zastanawia się jak skazany będzie się zachowywał na wolności. Czy jest pewność, że znowu nie popełni przestępstwa. Sądy często zwalniają skazanych na krótko przed końcem kary. Bo wtedy można go oddać pod dozór kuratora nawet na kilka lat. I wciąż mieć pod kontrolą byłego skazanego.

Jak będzie w przypadku Pawła K? W ubiegłym roku pierwszy taki wniosek wrocławski sąd odrzucił. W tej chwili decyzja jeszcze nie zapadła. Sąd czeka na opinię o skazanym z więzienia, w którym odsiaduje wyrok były ksiądz. Warto przypomnieć, że w 2017 roku dwukrotnie odrzucano wnioski o ułaskawienie. Składali je sam skazany oraz jego matka.

„Moje skazanie uderzyło w całą rodzinę” - napisał ksiądz Paweł w 2017 roku, kiedy prosił o ułaskawienie. - „Mam z tego powodu ogromne wyrzuty i żal do siebie. (…) Wyrażam ubolewanie, że będąc osobą zaufania publicznego, moja postać stała się przyczyną podnoszonych ocen, osądów, zgorszeń, trudności, rzucając cień na Kościół Katolicki jako jego przedstawiciel. Nigdy tego nie chciałem i planowałem. Nie powinienem był dać jakichkolwiek choćby pozorów ku temu” – napisał Paweł K. przed trzema laty w swoim wniosku o ułaskawienie. Ani słowem nie wspomniał o pokrzywdzonych chłopcach. Już wtedy wspominał o wygrywanych konkursach literackich i wzorowej postawie w więzieniu.