Ksiądz o kolędzie: Przed wyjściem modlę się o cierpliwość [ROZMOWA]

Jak ksiądz przygotowuje się do kolędy?

Przed wyjściem modlę się o cierpliwość i miłość do ludzi. Gdy każdego dnia jest do odwiedzenia około 20 domów i ciągle trzeba nawiązywać rozmowę, to ta cierpliwość bardzo się przydaje, bo jesteśmy zmęczeni fizycznie.

Co ksiądz sobie zapisuje w zeszycie podczas kolędy?

Nic wielkiego, zapewniam. Podstawowe dane: imię, nazwisko, zawód, czy ktoś przyjmuje kolędę czy nie. Co ciekawe nas też obowiązuje RODO, więc mamy bardzo ścisłe przepisy, których musimy się trzymać. Bez obaw.

W niektórych parafiach na kolędę można się umawiać przez internet. Co ksiądz o tym sądzi?

To jest bardzo dobre! To jest też znak czasu, ludzie są zapracowani, później kończą pracę. Zmienił się cały system życia, a kolęda jest jeszcze w tym starym systemie. Pewnie niedługo dojdzie do tego, że kolęda będzie rozciągnięta na cały rok, a nie tylko na czas po Bożym Narodzeniu, by wyjść naprzeciw potrzebom ludzi.