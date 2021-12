Ksiądz Jerzy Rasiak nie żyje. Był nazywany wrocławskim kronikarzem papieża Jana Pawła II

Zaczęło się od objazdowego kina

Robienie zdjęć to była wielka pasja ks. Rasiaka. I to od dziecka, kiedy to do jego rodzinnej miejscowości przyjechało kino. Jak zaczarowany oglądał sceny wojenne, wybuchy wyświetlane na białym prześcieradle. Z tego wielkiego przeżycia pozostała mu pamiątka - kawałek taśmy filmowej, która zerwała się podczas seansu, a którą odkupił od kolegi z podwórka za ciężkie pieniądze. Miłość do filmu, do robienia zdjęć, została mu na całe życie...

Otoczony zdjęciami i filmami

- Ksiądz to lepiej włada aparatem fotograficznym i kamerą niż kropidłem- śmiał się z księdza Jerzego Rasiaka znakomity reżyser Jan Jakub Kolski ("Jańcio Wodnik", "Historia kina w Popielawach", "Afonia i pszczoły"). Robienie zdjęć papieżowi Janowi Pawłowi II to była pasja życia wrocławskiego księdza.

We wrocławskiej kurii metropolitalnej na Ostrowie Tumskim, miał swoją pracownię. Klimatyczną, blisko swojego mieszkania. Na półkach dziesiątki kilometrów taśm filmowych i kartony po brzegi wypełnione zdjęciami: ze spotkań z Ojcem Świętym, z jego pielgrzymek, na innych ludzie, którzy przyszli zobaczyć Jana Pawła II, pomodlić się z nim, posłuchać go.

- Podczas wizyt papieża na Dolnym Śląsku zawsze byłem blisko niego, na wyciągnięcie ręki. Tuż obok lub za jego plecami - wspominał w czasie jednej z naszych wielu rozmów ks. Jerzy Rasiak. - Dzięki temu mogłem zrobić takie zdjęcia, jakich prawie nikt nie miał - wspominał.

Papież był bardzo cierpliwym "obiektem" do fotografowania.

Ja ci się tu ustawiam, a ty uciekasz...

- Lubił kamerę, nie złościł się, gdy mu robiłem zdjęcia, gdy go filmowałem... - wspominał ks. Rasiak. - Kiedyś podszedłem do niego, z boku. Robię zdjęcia, jedno po drugim. Nagle papież usłyszał pstrykanie migawki aparatu, odwrócił się i patrząc prosto w obiektyw, zaczął iść powoli w moją stronę. Wystraszyłem się i zacząłem cofać. Co papież zrobił krok do przodu, to ja krok do tyłu. Wreszcie Jan Paweł II, lekko podenerwowany, powiedział cicho do mnie: "Ja tu ci się ustawiam i idę do ciebie, żebyś miał jak najlepsze ujęcie, a ty uciekasz. Stań i rób te zdjęcia" - wspominał ze śmiechem ks. Rasiak.

Ksiądz fotograf nie opuścił żadnej wizyty papieża na Dolnym Śląsku. Jeździł też za nim po całej Polsce. Przez ramię przewieszony aparat, w drugiej ręce kamera. Chodził krok w krok za Ojcem Świętym. Papież za każdym razem go poznawał i pozdrawiał żartobliwie: "A ty co? Znowu łazisz za mną z tą swoją machiną?".