Kseniia pochodzi z Rosji. Uczy we Wrocławiu języka polskiego ukraińskich uchodźców. "Wojna podzieliła moją rodzinę na pół" Maciej Rajfur

Kseniia jest Rosjanką. Wojna dotyka jej rodzinę, której część mieszka w Rosji, a część w Ukrainie. Archiwum prywatne

Do niecodziennej sytuacji dochodzi we Wrocławiu. Rosjanka o pochodzeniu ukraińskim uczy języka polskiego ukraińskich uchodźców, którzy uciekli z ojczyzny z powodu najazdu Rosji. To naprawdę niezła mieszanka losów.