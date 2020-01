KS Rugby Wrocław ogłasza nabór. Do drużyny przyjmą tylko prawdziwych 'walczaków'

Liczymy na to, że na testach pojawi się wielu chętnych by do nas dołączyć - mówi nam Konrad Niedźwiedź, koordynator rekrutacji. Chcielibyśmy, żeby byli to zawodnicy niezwykle sprawni fizycznie, jednak ostatecznym kryterium rekrutacyjnym zawsze jest determinacja i zaangażowanie, w końcu rugby to sport dla prawdziwych „walczaków”. Nawet jeśli ktoś nie będzie w doskonałej kondycji fizycznej, ale będzie wykazywał chęci, to może zostać przyjęty, rozpiszemy mu wtedy program treningowy i będziemy bacznie obserwować postępy.