Krzysztof Wołczek: Nie chodzi o to, by wygrywać za wszelką cenę (ROZMOWA)

W ubiegłym sezonie doprowadził Pan Śląsk Wrocław U-15 do półfinału mistrzostw Polski rocznika 2004. Jak tworzyła się ta drużyna? Tak naprawdę 13., 14., rok życia młodego piłkarza to etap dużej selekcji. Kiedy obejmowałem drużynę musieliśmy takową przeprowadzić, ale w akademiach piłkarskich to normalne. Udało nam się zebrać fają grupę ambitnych młodych ludzi, którzy potrafią słuchać i chcą się rozwijać. Wynik na tym etapie nie jest najważniejszy. Oczywiście nie chcemy nikomu zabraniać wygrywania i cieszymy się ze zwycięstw, ale ważne, by osiągać je realizując określony program szkoleniowy.

Co chce Pan przez to powiedzieć? Że nie chodzi o to, by wygrywać za wszelką cenę, tylko rozwijać piłkarzy. Co z tego, że wygramy jeden czy drugi mecz, waląc długą piłkę na wysokiego napastnika? To krótkowzroczne patrzenie, które może przynieść krótkotrwały efekt, ale w końcowym rozrachunku nie pomoże tym chłopcom stać się lepszymi zawodnikami. Ostatni rok pokazał, że idziemy w dobrym kierunku. Wspomniany półfinał z Pogonią Szczecin był zacięty i wcale nie czuliśmy się gorsi od rywali.

Czyli wygrywanie nie może iść przed rozwojem.

Dokładnie tak. Mamy swój program szkoleniowy i choć robimy wszystko, by nasi zawodnicy chcieli wygrywać - bo oni muszą tego chcieć - to przede wszystkim zależy nam na tym, by robili to środkami, na jakich nam zależy. A zależy nam na tym, by dominować rywali, by jako grupa jak najdłużej utrzymywać się przy piłce i jednocześnie nie zabijać kreatywności w ofensywie.

To znaczy, że w ataku zostawia Pan trochę swobody swoim podopiecznym?

Uważam, że to niezbędne. Nie chodzi o to, by za każdym razem działać jak zaprogramowany robot, bo trener na treningu rozstawi pachołki, weźmie za rękę i powie tu masz grać w ten czy inny sposób. Niektórzy stosują takie metody, ale tacy piłkarze później sobie nie poradzą. W ogóle dziś w zbyt wielu aspektach młodzież się wyręcza, przez co ta później nie zawsze jest w stanie poradzić sobie w dorosłym życiu. Nie mówię tu teraz tylko o piłce, ale też o szkole i szeregu innych czynności.