"Królowa Życia" Dagmara Kaźmierska wydaje autobiografię! Przeczytaj fragmenty książki!

„Prawdziwa historia Królowej Życia” – Dagmara Kaźmierska

***

Wszystko, co mi się w życiu przytrafiło, wcześniej sobie wymyśliłam i

przepowiedziałam. Wciąż muszę uważać, co mówię, bo prędzej czy później to mi się

ziści. Wierzę, że myśli i słowa mają magiczną moc. Są w stanie przywoływać różne

zdarzenia – błahe i bardzo poważne. Dobre i złe. Dostajemy wszystko to, o czym

myślimy.

Aktorstwo, więzienie, męża, amerykański paszport mojego syna, dobra materialne i

ten koszmarny wypadek – wszystko to przewidziałam.