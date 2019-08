Król, który uciekł - Jędrzej Napiecek

Prawie prawdziwa

Karzeł, który nie uważa się za karła, i król, który nie chce być królem. Erotyczne rozpasanie Luwru i bogobojność Wawelu. Zniewieściali francuscy arystokraci i ceniący twardą siłę Sarmaci. Krwawa Noc Świętego Bartłomieja, groteskowe kulisy pierwszej wolnej elekcji i kuriozalna obyczajowość renesansu.

W jaki sposób francuski lekkoduch i fetyszysta damskich strojów Henryk Walezy trafił na tron Rzeczypospolitej, a wyszydzany przez całe życie karzeł polskiego pochodzenia Jan Krasowski stał się szarą eminencją pierwszej wolnej elekcji?

Polska korona to ostatnie, czego życzy sobie wydelikacony książę andegaweński Henri de Valois, tyle że zaszedł za skórę niewłaściwej osobie. Jan Krasowski, zresztą postać historyczna, kilka miesięcy wcześniej był erotyczną zabawką na dworze Katarzyny Medycejskiej. Wykorzystując bystrość umysłu i dawne koneksje, uknuje on intrygę, która pozwoli mu jednocześnie zemścić się na znienawidzonym Henryku oraz na ojczyźnie, która sprzedała go w niewolę. Wystarczy, że doprowadzi do największego politycznego przekrętu XVI wieku.