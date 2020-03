Krew potrzebna od zaraz. RCKiK apeluje o oddawanie życiodajnego płynu

W związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, RCKiK zwraca się do Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które o ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce w celu oddania krwi.

Informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników dostępne są na stronach CKIK - dowiadujemy się.