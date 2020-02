Krew i honor Michał Zygmunt

Jakub Berg ma wszystko. Przynajmniej tak mu się wydaje. Dużo seksu, mocnych wrażeń i niekończącej się zabawy, a przede wszystkim bardzo dużo pieniędzy. Całe jego życie odmieni jedna impreza – tej nocy pozna Julię i Franka. Piękna córka carskiego generała i tajemniczy uciekinier z dalekiej prowincji rzucą go w objęcia szalonej przygody i równie szalonej miłości. Czekają go przemoc i romantyczne uniesienia, komunistyczna konspiracja i Żołnierze Wyklęci. Wybuchowa mieszanka, w której Stawka większa niż życie spotyka Tamte dni, tamte noce, Call Me By Your Name. Ta powieść cię zachwyci i zmieni twoje spojrzenie na polską historię.

O AUTORZE:

Michał Zygmunt - pisarz, dziennikarz. Autor powieści New Romantic (2007), Lata walk ulicznych (2010), Nienawiść (2014). Jako nastolatek pracował przy młodzieżowych programach telewizyjnych TVP Wrocław i Polsatu. Był związany z wieloma mediami prasowymi i internetowymi, m.in. magazynami "Laif" i "Film", tygodnikiem "Wprost",

portalami stopklatka.tv i o2.pl. W 2011 współtworzył serwis Onet Kultura i przez wiele lat z nim współpracował. Współautor dwóch antologii opowiadań i dwóch zbiorów tekstów filmoznawczych. Jego scenariusze Męczeństwo Sebastiana i Pink Blood, zgłoszone w ramach aplikacji artysty Karola Radziszewskiego, wyróżniano w finałach

