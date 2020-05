-W związku ze wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Honorowych Dawców Krwi oraz zdrowych osób o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu, na akcje wyjazdowe oraz do Terenowych Oddziałów w Głogowie, Legnicy oraz Lubinie - przekazuje RCKiK.

Szczególnie potrzebne są grupy: O Rh-, O Rh+, A Rh-, A Rh+, B Rh-, B Rh+