Krępice: Rannego w wypadku motocyklistę zabrał helikopter LPR [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło, gdy kierujący toyotą starszy mężczyzna rozpoczął manewr wyprzedzania i nie zauważył, że jest już wyprzedzany przez motocykl. Zajechał drogę kierowcy jednośladu i doszło do zderzenia. Ranny motocyklista, około 35-letni mężczyzna został zabrany do szpitala. Droga lokalna między drogą krajową nr 94 (Wrocław - Środa Śląska) a miejscowością Krępice jest zablokowana.

