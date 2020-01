Kręcą serial "Erynie". I znów zablokują ulice we Wrocławiu [UTRUDNIENIA]

Zdjęcia będą realizowane przez trzy dni.

Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, dla potrzeb realizacji zdjęć do serialu "Erynie", przez cały wtorek, środę i czwartek (28, 29 i 30 stycznia) na kilku ulicach obowiązywać będą czasowe zakazy parkowania:

we wtorek 28 stycznia na ul. Michała Wrocławczyka 40 (mieszkańcy będą musieli zabrać pojazdy z nieparzystej strony ulicy);

w środę 29 stycznia na ul. Worcella 7 (mieszkańcy będą musieli zabrać pojazdy z nieparzystej strony ulicy);

w środę 29 stycznia na ul. Krasińskiego 42 (mieszkańcy będą musieli zabrać pojazdy z parzystej strony ulicy);

w czwartek 30 stycznia na ul. Barlickiego 37 ( mieszkańcy będą musieli zabrać pojazdy z nieparzystej strony ulicy aż do skrzyżowania z ul. Orzeszkową do nr 33)