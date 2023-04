Kraków na majówkę: najciekawsze atrakcje, najlepsze trasy na spacery i rower. Gdzie urządzić piknik i jak zwiedzić miasto za darmo? Redakcja

Jakie atrakcje czekają na turystów w Krakowie? Podpowiadamy, gdzie w mieście warto wybrać się w majówkę lub wiosenny weekend na spacer i rower, gdzie urządzić piknik i jak skorzystać z darmowych atrakcji miasta.

Co można robić w Krakowie w majówkę? Co najbardziej warto zobaczyć w tym niezwykłym mieście? Nie tylko Wawel, Sukiennice i Kazimierz. W mieście królów czeka na was o wiele więcej ciekawych miejsc. Przed wami krótki poradnik na długi weekend majowy w Krakowie: gdzie wybrać się na spacer lub rower, które miejsca są najlepsze na piknik i z jakich atrakcji można skorzystać zupełnie za darmo.