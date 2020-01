Kraków. Amerykańska gwiazda soulu Alicia Keys zaśpiewa w Tauron Arenie

Alicia Keys ogłosiła wielce wyczekiwany powrót na scenę w ramach "ALICIA – THE WORLD TOUR". Podczas trasy koncertowej artystka zaprezentuje repertuar swoich światowych hitów w kultowych miejscach w Ameryce Północnej i Europie. Uznana piosenkarka, autorka tekstów, producentka odwiedzi główne miasta na obu kontynentach, m.in. Londyn, Paryż, Berlin, Atlanta, Toronto, Chicago, San Francisco, Los Angeles i inne podczas trasy produkowanej przez Live Nation.

Na początku stycznia Alicia zaprezentowała swój nowy utwór „Underdog”, który zyskał uznanie krytyków. Piosenka od czasu publikacji znalazła się w 40 najczęściej odtwarzanych utworach w radiostacjach na terenie USA. Poprzednie single Keys „Time Machine” i “Show Me Love” rekordowo, aż 11 razy zajęły pierwsze miejsce na liście Billboard Adult R&B Songs.

Oprócz najnowszych hitów, Alicia Keys zaprezentuje na żywo klasyki - od “No One” poprzez “If I Ain’t Got You” oraz “Girl on Fire” - w starannie przygotowanym, multimedialnym artystycznym widowisku podczas "ALICIA – THE WORLD TOUR". Show będzie celebracją miłości i życia, wypełnionym magnetyczną energią, którą wyzwolić może tylko muzyka na żywo.

Bilety na koncert w TAURON Arena Kraków (20 lipca 2020) w ogólnej sprzedaży dostępne będą od poniedziałku 27 stycznia od 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl