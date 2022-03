Kożuchowska, Żmijewski, Zamachowski, Chabior, Olbrychski... Wielkie gwiazdy kina zjadą do Wrocławia [ROZMOWA]

Wrocław od zawsze był filmowym miastem. To tu powstawały kultowe polskie filmy, do stolicy Dolnego Śląska zjeżdżali znani aktorzy, reżyserzy.

Większość filmów, które na stałe wpisały się w bogatą historię polskiej kinematografii powstało we Wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych. Jest ich tak dużo, że nie sposób wymienić wszystkich, ale te, które od razu przychodzą mi na myśl, to: „Pokolenie”, „Zimowy zmierzch”, „Sami swoi” i ich kolejne części, „Popiół i diament”, „Baza ludzi umarłych”, „Nóż w wodzie”, „Jak być kochaną”, „Rękopis znaleziony w Saragossie”, „Lalka”,” Wodzirej”, „Wielki Szu” i „Rozmowy kontrolowane”. Swoje filmy kręcili tutaj m. in. Andrzej Wajda, Janusz Majewski, Wojciech Jerzy Has, Roman Polański, Sylwester Chęciński, Feliks Falk oraz Stanisław Lenartowicz. Na ul. Wystawowej, powstało również wiele znakomitych kreacji aktorskich. Tutaj tworzyli m. in. Zbigniew Cybulski, Beata Tyszkiewicz, Janusz Gajos, Bogumił Kobiela, Bogusław Linda, Barbara Krafftówna, Jan Nowicki i Leon Niemczyk. Tutaj trzydzieści sześć lat temu, poznałem i zaprzyjaźniłem się z Kasią Figurą, która grała wówczas główną rolę w filmie Radosław Piwowarskiego „Pociąg do Hollywood”.