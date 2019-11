Koszykówka. WKS Śląsk Wrocław - Trefl Sopot 71:87

W drugą kwartę Śląsk wszedł prowadząc 20:13. Blisko piątej minuty znany ze zgorzeleckiego Turowa Cameron Ayers po raz pierwszy odwrócił szalę na rzecz Trefla. Należy jednak pochwalić Śląsk za błyskawiczną reakcję – dwójką Dziewy i rzutem z dystansu „Łączki” wrocławianie odzyskali przewagę. Sopocianie w odwecie popisali się jeszcze większą konsekwentnością i w ostatniej akcji przed przerwą przechwycili piłkę po stracie Michaela Humphreya, ruszając z szybkim atakiem. Sędziowie dopatrzyli się niesportowego faulu Josepha, a Ayers z linii osobistych wyprowadził Trefl na 2-punktowe prowadzenie do szatni. - Musimy lepiej trzymać tempo pod oboma koszami, brak nam skuteczności – w przerwie mówił Wojciechowski. Wrocławianie w tym elemencie do przerwy utrzymali zaledwie 36 proc., przy niemal równie przeciętnym wyniku gości - 38 proc.

10-punktowa strata na początku finalnej odsłony nie malała, lecz się powiększała. Sopocianie grali bardzo skutecznie w defensywie, wymuszając straty po stronie WKS-u. Kontrolowali całą tę kwartę, wyraźnie i zasłużenie wygrywając 87:71.

Trudno było dziś rozpoznać WKS na parkiecie. W atakach brakowało płynności, rozegranie ciągnęło się do samej 24 sekundy, a w polu trzech sekund atakujący Śląska bywali co najwyżej gościnnie. Brakowało tych wszystkich elementów, którymi Trójkolorowi dotąd straszyli rywali - zupełnie bezproduktywny był Wojciechowski (żaden celny rzut z gry), pod koszem nie radzili sobie Humphrey i Dziewa, a Joseph na dystansie nawet nie kreował sobie sytuacji (zaledwie jeden celny rzut w trzech próbach). Także Danny Gibson po niezłym początku w Stargardzie pokazał, że i on potrzebuje czasu, by na dobre wejść w nowy zespół. - Byliśmy kompletnie sparaliżowani i tak nie może być! Nie jesteśmy sobą w Hali Orbita, nie wiem czy nas peszy gra przed tak dużą liczbą kibiców, ewidentnie zawodzi głowa - mówił po meczu Łączyński.