Koszmar tego psa trwał pół roku! W końcu został zabrany do weterynarza [ZDJĘCIA]

- Przez prawie pół roku błagaliśmy Andrzeja Z. i jego żonę Izabelę Z. - przedstawicieli firmy Z-projekt, obsługującej elektrownię wiatrową Łukaszów, o wizytę ze stróżującym psem u lekarza weterynarii w celu ściągnięcia metalowej szyny, którą pies ma na łapie od około dwóch lat. Szyna powinna być ściągnięta kilka tygodni po jej założeniu - opowiadają przedstawiciele Dolnośląskiego Inspekrtoratu Ochrony Zwierząt. - Właściciele psa w pierwszym momencie chcieli współpracować, zaoferowaliśmy im nawet zabranie psa do kliniki celem wykonania zabiegu. Kategorycznie odmówili i zobowiązali się sami zaopiekować zwierzęciem. Oprawcy doszli jednak do wniosku, że zrobią na złość nam, psu i swoim pracownikom. Ci ostatni mieli nieprzyjemności w związku ze zgłoszeniem sprawy do Inspektoratu. Andrzej Z. w rozmowie z podwładnymi powiedział, że ch*j mu zrobimy - mówią wprost.

Przez wiele tygodni zwsierząt bardzo cierpiał. Rana od dawna ropieje, pies nie jest nawet w stanie obciążyć chorej łapy. Zwirzoluby nie mogły już dłużej czekać i prosić. Pies został odebrany interwencyjnie.