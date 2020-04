"Kosmiczny wykop". Gra z Robertem Lewandowskim powstanie we Wrocławiu

Za reżyserię i scenariusz "Kosmicznego wykopu" odpowiada Bartosz Kędzierski ("Włatcy Much"), autorem rysunków jest David Szatarski.

Razem z serialem ukaże się gra komputerowa, której głównym bohaterem będzie Robert Lewandowski.

To świetna przygoda dla naszych game designerów, ale również duże wyzwanie i odpowiedzialność, bo dzieci są bardzo przywiązane do postaci swojego bohatera - mówi Edward Mężyk, prezes Mousetrap Games. - Na tym etapie mogę zdradzić tylko to, że wspólnie z producentami serialu zdecydowaliśmy się na grę karcianą. Wierzę, że taktyczna rozgrywka odda ducha piłkarskiego meczu i pozwoli graczowi poczuć się niczym prawdziwy trener galaktycznej drużyny piłkarskiej. Gracze będą mogli kolekcjonować karty piłkarzy o unikalnych zdolnościach, aby następnie wymyślać niebanalne strategie. Liczba możliwości jest niemal nieskończona.