Korowód Juwenaliowy 2024 na kilka godzin zablokował ulice Wrocławia. Było głośno, wesoło i kolorowo. Zobaczcie czy jesteście na zdjęciach!

W samo południe z placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu wyruszył barwny korowód juwenaliowy. Trasa przemarszu wiodła przez most Grunwaldzki i plac Dominikański, aż do placu Wolności, gdzie studenci z Wrocławia symbolicznie przejęli klucze do miasta od prezydenta Jacka Sutryka.

Monika Wysocka