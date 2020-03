KORONAWIRUS. Zdalne lekcje mają być obowiązkowe. Szkoły zamknięte do Wielkanocy

Od momentu zamknięcia szkół z powodu epidemii koronawirusa, nauczyciele wyznaczyli uczniom zadania, które powinni realizować w domach w czasie, gdy szkoły są nieczynne. Część nauczycieli prowadzi konsultacje przez internet. Nie ma jednak ani obowiązku ich prowadzenia, ani obowiązku udziału w takich konsultacjach. Nauczyciel nie może też wystawiać zdalnie ocen za pracę ucznia ani kontrolować postępów jego pracy. Takie rozwiązanie mogło wystarczyć na dwa tygodnie przerwy w pracy szkół.

Dziś nie zobowiązujemy nauczycieli do tego, aby w systematyczny sposób wykładali wiedzę z zakresu swojego przedmiotu. Na dziś nie ma podstaw prawnych, aby zmusić do tego nauczycieli, czy zmusić uczniów do wzięcia udziału w lekcjach on-line - powiedział w RMF FM minister edukacji. - Zdalna forma nauczania nie jest teraz ujęta w przepisach oświatowych. Dopiero rozporządzenia, które wydamy będzie obejmowało możliwość wystawienia przez nauczyciela ocen, czy rozliczania z obecności uczniów. Dziś nie mówimy o systematycznej realizacji podstawy programowej, zaproponujemy to od przyszłego tygodnia.