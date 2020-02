Koronawirus. Z Chin do Wrocławia leci kilkadziesiąt osób. Trafią do szpitala przy ulicy Weigla

W niedzielę (2 lutego) na antenie radia Zet minister zdrowia Łukasz Szumowski podał szczegóły:

Polacy ewakuowani z Wuhan są w drodze do Francji. Stamtąd, wojskowym transportem przylecą do Wrocławia. Z lotniska zostaną przewiezieni do szpitala, w którym specjalnie dla nich zorganizowany jest oddzielny budynek. Nie będą mieli kontaktu z nikim poza personelem medycznym - powiedział Łukasz Szumowski, minister zdrowia