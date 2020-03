KORONAWIRUS. Wrocławskie spółdzielnie mieszkaniowe łączą siły w walce z epidemią

Wrocławskie spółdzielnie mieszkaniowe między innymi: Cichy Kącik, MSM Energetyk, Metalowiec, Piast, Polanka, Szóstka, Śródmieście-Prasa, Wojewodzianka i Wrocław-Południe łączą siły w walce z epidemią kronawirusa.

Postawiliśmy na zakupy zbiorcze i dzielimy się między spółdzielniami środkami do dezynfekcji - mówi Szymon Brzozowski wiceprezes SM Wrocław-Południe i szef zespołu koordynującego w spółdzielni. - Dzięki temu jesteśmy w stanie objąć ochroną dużo więcej budynków w mieście. To nie czas, żeby myśleć tylko o własnym podwórku. Działamy perspektywicznie i już organizujemy kolejne zapasy. Wszyscy wiemy, że te środki to teraz towar na wagę złota. Dzięki wymianie informacji między spółdzielniami mieszkańcy nie muszą się obawiać, że tych preparatów zabraknie.