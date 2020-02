KORONAWIRUS. Wrocław. Zobacz, gdzie trafili Polacy ewakuowani z Chin. Mamy zdjęcia ze szpitala!

Polacy ewakuowani z chińskiego Wuhan - epicentrum koronawirusa, trafili w niedzielę wieczorem na kliniczny oddział chorób wewnętrznych w szpitalu wojskowym przy ul. Weigla we Wrocławiu.

Koronawirus. Wrocław jest bezpieczny?

Wbrew informacjom Ministerstwa Zdrowia, nie jest to odrębny budynek, a część kompleksu szpitala w którym znajdują się też inne oddziały. Przygotowano dla nich sale, które właśnie przeszły remont - ostatnio nie były wykorzystywane przez szpital. W sąsiednich pomieszczeniach nie ma innych pacjentów, dlatego - według lekarzy - nie ma wynika rozprzestrzenienia ewentualnego wirusa.

Nie zgłaszali dolegliwości

Jak nam powiedziała Marzena Kasperska ze szpitala wojskowego, jeszcze dziś od wszystkich 30 pacjentów zostaną pobrane próbki do badań w kierunku koronawirusa. W poniedziałek o 7 rano zostały wysłane do Warszawy, tak by jak najszybciej uzyskać odpowiedź czy wśród 30 osób jest ktoś chory. Według zapewnień Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia, żaden z ewakuowanych dziś z Wuhan Polaków nie zgłaszał dolegliwości mogących świadczyć o tym, że mógł zostać zarażony koronawirusem.