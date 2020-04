KORONAWIRUS. Wojewoda prosi o wsparcie lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów. Zgłosiło się 5 osób z całego Dolnego Śląska

Zaledwie pięć osób z całego Dolnego Śląska odpowiedziało na apel wojewody do lekarzy i pielęgniarek gotowych zająć się osobami zakażonymi koronawirusem w szpitalach zakaźnych i izolatoriach. Wojewoda czeka jeszcze do końca dnia. Co potem? Przeczytajcie poniżej.

Wojewoda Jarosław Obremski już w ubiegłym tygodniu wezwał lekarzy, pielęgniarki, położne i fizjoterapeutów, by ci pilnie zgłaszali do urzędu wojewódzkiego chęć podjęcia pracy w szpitalach i izolatoriach. W ten sposób urząd wojewódzki chce przygotować się na czas, kiedy zabraknie osób do pracy z zakażonymi. Takie zagrożenie istnieje, ponieważ przybywa chorych, a także sami pracownicy medyczni coraz częściej zakażają się koronawirusem. Często powoduje to wstrzymanie pracy wielu oddziałów lub całych szpitali, jak miało to miejsce np. w szpitalu w Oleśnicy, czy we Wrocławiu przy ul. Fieldorfa. Chcemy mieć rezerwy kadrowe i zabezpieczać placówki medyczne oraz pacjentów na takie sytuacje – mówi rzeczniczka wojewody Aleksandra Osman dodając, że w tej chwili jeszcze pracowników jeszcze nie brakuje . Osman nie odpowiedziała na pytanie, czy jeśli kolejni chętni do końca dnia nie zgłoszą się sami, wojewoda przymusowo skieruje wybranych lekarzy i pielęgniarki do pracy w szpitalach zakaźnych i izolatoriach. Kolejne kroki będą podejmowane adekwatnie do rozwoju sytuacji – ucina rzeczniczka.