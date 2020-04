KORONAWIRUS we wrocławskim sanepidzie. Kilkanaście osób chorych

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Pracownicy działu epidemiologii to ludzie odgrywający bardzo ważną rolę w walce z koronawirusem. To m.in. oni po każdym potwierdzonym zakażeniu we Wrocławiu i w powiecie wrocławskim muszą ustalić z kim ta osoba w ostatnim czasie ta osoba się kontaktowała i kogo mogła zarazić, a potem zdecydować czy trzeba te osoby poddać kwarantannie. To także powiatowy sanepid wskazuje osoby, które powinny odwiedzić tzw. karetki wymazowe, czyli te których załoga wykonuje testy na koronawirusa.

Nie wstrzymujemy pracy - zapewnia dyrektor sanepidu Paweł Wróblewski. - Musimy się jednak mocno przeorganizować. Właśnie nad tym pracuję. Na szczęście w większości zakażeni pracownicy czują się dobrze, nie mają żadnych objawów, pracują z domów.

Koronawirusa w czwartek potwierdzono u jednej z urzędniczek sanepidu pracujących w jego siedzibie przy ulicy Pretficza. Odwołano wówczas drugą zmianę, a załogę skierowano na badania, które wykazały, że zakażonych jest kilkunastu innych pracowników.