KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU. Zarażony mężczyzna czuje się dobrze. Nie ma gorączki

Pacjent nie ma gorączki. We wrocławskim szpitalu przy ul. Koszarowej przebywa razem z 12 innymi osobami. Ale tylko u niego wykryto zakażenie. U pozostałych pacjentów podejrzewany jest koronawirus.

Pierwszy we Wrocławiu przypadek choroby ujawniono w piątek po południu. Młody, 26-letni mężczyzna przyleciał w środę z Wielkiej Brytanii. Jak tylko źle się poczuł, natychmiast skontaktował się z infolinią dotyczącą koronawirusa i dostał do szpitala na Koszarową. Jak długo potrwa jego leczenie nie wiadomo. Najpewniej za kilka dni powtórzone zostaną badania na obecność koronawirusa.

Od piątkowego popołudnia służby inspekcji sanitarnej docierają do pasażerów samolotu, którym przyleciał wrocławianin. Choć być może nie uda się dotrzeć do wszystkich. Nie wszyscy są mieszkańcami Polski. Być może niektórych pasażerów trzeba będzie poddać kwarantannie. - Ale najpierw trzeba do tych osób dotrzeć, mówi dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanepidu we Wrocławiu doktor Jacek Klakočar. Do szpitala na Koszarowej do sobotniego poranka nie trafiła żadna osoba ze środowego lotu Ryanair, którym przyleciał hospitalizowany 26-latek.