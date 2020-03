Koronawirus we Wrocławiu. Pracownicy Amazon i IBM chcą kwarantanny, sanepid uspokaja

Pracownicę Amazona w nocy z poniedziałku na wtorek wprost z hali pogotowie przewiozło do szpitala we Wrocławiu. Kobieta przez dwa tygodnie dojeżdżała do pracy pod Wrocławiem z Legnicy z ludźmi pracującymi w obu podwrocławskich halach Amazona. Na razie nie wiadomo, jaki wynik dało badanie na obecność u niej koronawirusa. Kobieta niedawno wróciła z Włoch.

Jak usłyszeliśmy od pracownika legnickiego sanepidu, tamtejsza stacja nie zna jeszcze szczegółów. Pierwsze osoby zgłosiły się we wtorek, a w środę sanepid będzie kontaktował się z pozostałymi ludźmi oraz przewoźnikiem, którego autobus został poddany dezynfekcji - czytamy na gazetawroclawska.pl.

Sprawdzimy także, czy kobieta z podejrzeniem koronawirusa jest faktycznie chora – informuje sanepid

.

Pracownicy wrocławskiej spółki IBM przekazują z kolei, że jeden z ich kolegów z budynku przy Muchoborskioej jest zakażony. W firmie natychmiast zamknięto dwa budynki, zarządzono pracę zdalną. IBM ma nawet własny zespół lekarzy, który udziela pracownikom porad. Ale ludzie boją się i pytają, dlaczego nie zostali skierowani na kwarantannę.