KORONAWIRUS W POLSCE. Kwarantanna, zasiłki i reglamentacja produktów w sklepach. Sejm uchwalił nowe prawo

KORONAWIRUS. We Wrocławiu otwarto laboratorium do badania próbek na obecność wirusa z Wuhan

"Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"

Nowa ustawa daje prawo:

Pracodawcom - do polecenia pracownikowi pracy zdalnej w określonym czasie.

Rodzicom - prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy muszą wziąć wolne w pracy, by opiekować się dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka lub szkoły ( za okres nie dłuższy niż 14 dni).