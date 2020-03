KORONAWIRUS W POLSCE. Jest szósty przypadek w naszym kraju. To pacjent z Ostródy

Stwierdzenie koronawirusa u pacjenta w Ostródzie oznacza, że w Polsce zarażonych koronawirusem jest już sześć osób. Najnowszy przypadek dotyczy osoby, która podróżowała autokarem z "pacjentem zero", u którego wykryto wirusa.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został stwierdzony u mężczyzny, który przyjechał do Polski autokarem z Niemiec. Obecnie 66-latek jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze.

W piątek poinformowano o kolejnych czterech przypadkach zarażenia. Koronawirusa wykryto u kobiety, która podróżowała autokarem z Niemiec razem z "pacjentem zero" i również przebywa w szpitalu w Ostródzie. Wirusa stwierdzono także u małżeństwa, które wróciło z północnych Włoch, a obecnie znajduje się w szpitalu w Szczecinie. Oprócz nich koronawirusem zarazony jest także pacjent hospitalizowany we Wrocławiu, który zaraził się wirusem w Wielkiej Brytanii.

Minister zdrowia zapewnił, że osoby, które podróżowały z "pacjentem zero", w wielu przypadkach same zgłosiły się do szpitali. Służby państwowe namierzyły pozostałych podróżujących. Wszyscy zostali objęci kwarantanną domową. Przeprowadzono także testy, które mają wykazać, czy są oni nosicielami koronawirusa.

Koronawirus na świecie - rośnie liczba zakażeń

Koronawirus jest już zdiagnozowany w 96 państwach, a łącznie zarażonych jest ponad 100 tys. osób. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło więcej niż 3400 osób.