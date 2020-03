KORONAWIRUS W POLSCE. Aktualizacja. Już ośmiu zarażonych wirusem

Wcześniej, w sobotę poinformowano o szóstym przypadku zarażenia koronawirusem. Chodziło o pacjenta z Ostródy, który podróżował autokarem z "pacjentem zero".

Stwierdzenie koronawirusa u pacjentów w Raciborzu i Warszawie oznacza, że w Polsce zarażonych koronawirusem jest już osiem osób. Mężczyzna i kobieta, którzy trafili do szpitali, czują się dobrze, a służby docierają teraz do wszystkich osób, które mogły mieć kontakt z zarażonymi. Część osób poddano już kwarantannie.

"Nie można wykluczyć kryzysu z powodu pandemii"

Koronawirus w Polsce - jak doszło do zarażenia?

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został stwierdzony u mężczyzny, który przyjechał do Polski autokarem z Niemiec. Obecnie 66-latek jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze.

W piątek poinformowano o kolejnych czterech przypadkach zarażenia. Koronawirusa wykryto u kobiety, która podróżowała autokarem z Niemiec razem z "pacjentem zero" i również przebywa w szpitalu w Ostródzie. Wirusa stwierdzono także u małżeństwa, które wróciło z północnych Włoch, a obecnie znajduje się w szpitalu w Szczecinie. Oprócz nich koronawirusem zarazony jest także pacjent hospitalizowany we Wrocławiu, który zaraził się wirusem w Wielkiej Brytanii.

Jak przetrwać epidemię koronawirusa? Nie panikować

Minister zdrowia zapewnił, że osoby, które podróżowały z "pacjentem zero", w wielu przypadkach same zgłosiły się do szpitali. Służby państwowe namierzyły pozostałych podróżujących. Wszyscy zostali objęci kwarantanną domową. Przeprowadzono także testy, które mają wykazać, czy są oni nosicielami koronawirusa.