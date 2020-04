Koronawirus w komisariacie na Psim Polu we Wrocławiu. Zarażony jest policjant

Dariusz Rajski z biura prasowego Komendy Miejskiej potwierdził nasze nieoficjalne informacje w tej sprawie. Funkcjonariusz był izolowany od 28 marca, bo wtedy źle się poczuł. Od tego czasu nie kontaktował się z nikim z komendy.

Jak tylko dostaliśmy informacje o zakażeniu, podjęto decyzję o profilaktycznej dezynfekcji - mówi Dariusz Rajski.

Dlaczego trwało to tak długo? Eksperci wiele razy tłumaczyli nam, że wymazy do badan na koronawirusa pobiera się pięć do siedmiu dni od dnia ewentualnego zakażenia. Pobranie wymazu wcześniej, może dać fałszywy wynik, wskazujący, że zakażenia nie ma. Na wynik można czekać nawet dwa dni.

Żaden inny funkcjonariusz nie czuje się źle, nikogo innego nie izolowano a komisariat pracuje normalnie – zapewnia Rajski.

Decyzję o objęciu kwarantanną innych funkcjonariuszy podjąć może sanepid. Zakażony funkcjonariusz jest w domu i czuje się dobrze.