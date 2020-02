Koronawirus w Europie. Lepiej nie jedźcie do tych krajów - GIS ostrzega! LISTA

Koronawirus szaleje w Europie. Do tych krajów lepiej nie podróżować

We Włoszech szaleje koronawirus. Jak podaje TVN 24 - Do siedmiu wzrosła we Włoszech liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa. Zaledwie kilka godzin wcześniej włoska ANSA informowała o sześciu ofiarach.

- W związku z ogniskami COVID-19 w północnych Włoszech, rząd włoski wydał dekret, na mocy którego zakazano wstępu oraz opuszczania 10 gmin w Lombardii oraz jednej gminy w Wenecji Euganejskiej. W niektórych miastach odwołano imprezy masowe, zamknięto miejsca spotkań publicznych oraz szkoły - informuje GIS w komunikacie.

Włochy to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych! GIS w swoim komunikacie opublikował listę krajów, do których NIE ZALECA podróży. Znajdziecie ją w galerii.