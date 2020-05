Koronawirus w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Przeczytaj szczegóły

Bądź bieżąco. Dołącz do grupy KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU na Facebooku.

AKTUALIZACJA

Czwartek, godz. 10.50

Potwierdzono obecność koronawirusa SARS-CoV2 u jednego pracownika Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkie osoby z kontaktu z osobą zakażoną poddane zostały odpowiednim procedurom sanitarno-epidemiologicznym. Od wszystkich tych osób pobrane zostały wymazy.

Wojewoda Dolnośląski z troski o najbliższych współpracowników podjął decyzję o pracy zdalnej do momentu otrzymania wyniku. Wszystkie działania podejmowane są w ścisłej współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki funkcjonuje bez zmian.

Środa, godz. 18

Zgodnie z decyzją rządu, przedszkola i żłobki w Polsce mogą być czynne od 6 maja. Mogą, ale nie muszą. Bo decyzję o otwarciu mają podejmować samodzielnie poszczególne samorządy. We Wrocławiu prezydent Jacek Sutryk przedszkoli i żłobków nie otworzył.

Musimy się do tego przygotować. Otworzymy przedszkola w przyszłym tygodniu. Ale nie tak, jak chciał rząd, bo tego się nie da robić. Mogą zostać otwarte pierwsze placówki, zarówno żłobkowe, jak i przedszkolne. Szczególnie te, gdzie jest bardzo duże zapotrzebowanie i presja rodziców, którzy muszą wrócić do pracy. Ile ich będzie, jakie to będą placówki, to jeszcze ustalam - stwierdził prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

