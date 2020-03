KORONAWIRUS. W autobusach pracowniczych tłok, MPK podstawia dłuższe [ZDJĘCIA]

Wrocławianie alarmują: Z kranów leci śmierdząca woda! MPWiK wyjaśnia

"Nie da się tego pić, zbiera się na wymioty!" - piszą do nas czytelnicy. Skąd we wrocławskiej kranówce mocny zapach chloru? Zapytaliśmy o to Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Przeczytajcie poniżej.