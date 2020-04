KORONAWIRUS. Szpital przy Borowskiej we Wrocławiu ma nowoczesny respirator do walki z Covid-19

W czasie epidemii koronawirusa na całym świecie szczególnie deficytowym towarem stały się respiratory ratujące życie najciężej chorym. Tym bardziej cieszy nas informacja, że do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu trafił taki sprzęt.

Widzimy konieczność dokonywania drastycznie trudnych wyborów przez zagranicznych lekarzy, którego pacjenta podłączyć do respiratora, a któremu niestety trzeba odmówić pomocy w krytycznym momencie. Walczymy więc z deficytem respiratorów, aby w Polsce przy wzbierającej obecnie pandemii było jak najmniej takich sytuacji. Korzystamy z wieloletnich międzynarodowych kontaktów, zaangażowaliśmy wiele osób. W efekcie zamówiliśmy respiratory dla szpitala jednoimiennego we Wrocławiu, a dzisiaj przekazujemy kolejnej placówce urządzenie ratujące życie pacjentów. Pracujemy nad tym, aby respiratorów było jak najwięcej - mówi Andrzej Przybyło, prezes Grupy AB, dzięki której najnowocześniejszy sprzęt trafił do wrocławskiego szpitala