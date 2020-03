KORONAWIRUS. Szpital polowy powstał przy ul. Borowskiej we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Obok szpitala przy ul. Borowskiej we Wrocławiu strażacy ustawili szpital polowy. Do takich namiotów mają trafiać pacjenci z podejrzeniem koronawirusa, jeśli będzie ich tak wielu, że nie pomieszczą ich szpitalne izby przyjęć w budynkach. Szpital w namiotach powstał w nieco ponad godzinę. Na razie były to tylko ćwiczenia - strażacy i lekarze chcieli sprawdzić, ile czasu w razie czego zajmie im budowa szpitala. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

